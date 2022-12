Prins Harry en Meghan Markle delen nieuwe trailer voor Netflixdocu: "Ik werd aan de wolven gevoerd”

Royalty Onze royalty-ex­pert keek naar Netflixdo­cu ‘Harry & Meghan’: “Een beetje teleurstel­lend”

De Netflixkijkers hebben er twee jaar lang op moeten wachten, maar prins Harry (38) en Meghan Markle (41) hebben het eerste deel van hun eigen docureeks gelanceerd. In de eerste drie afleveringen praten Harry en Meghan onder meer over hoe ze elkaar hebben ontmoet en gaat het vooral over de last die ze hadden van de paparazzi. Onze royalty-expert Wim Dehandschutter bekeek de beelden en reageert teleurgesteld: “Ik verwachtte heel veel van deze afleveringen, maar het is er naar mijn gevoel niet helemaal uitgekomen”, zegt hij bij ‘HLN LIVE’.

