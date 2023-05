“Prins Harry en Meghan Markle besloten zelf langs fotografen te paraderen vlak voor ‘wilde achtervolging’”

ROYALTYPrins Harry (38) en zijn echtgenote Meghan Markle (41) besloten dinsdagavond zelf langs de paparazzi buiten de Ziegfeld Ballroom te lopen. Het paar wilde na de awardshow de wachtende fotografen een foto van hen geven. Dat meldt ‘Page Six’. Volgens de woordvoerder van de hertog en hertogin van Sussex was het stel vlak daarna betrokken “bij een bijna catastrofale achtervolging per auto”.

De beslissing van het paar is zeer opmerkelijk, aangezien hun beveiliging werd geleid door Chris Sanchez, een voormalig lid van de geheime dienst van Barack Obama. Hij staat bekend als ‘de koning van de achterdeur’, omdat hij in staat is om beroemdheden onopgemerkt uit prestigieuze evenementen weg te halen. Prins Harry en Meghan Markle hadden dus nog andere opties om het evenement te verlaten nadat Meghan de ‘Women with Vision’- award in ontvangst nam.

“Chris is één van de beste bodyguards ooit. Hij is extreem slim”, vertelt een dichte bron aan ‘Page Six’. “Hij heeft al vaak gewerkt voor Harry en Meghan - ook in New York - en zorgde er telkens voor dat ze niet gezien werden. Chris kan iedereen naar buiten krijgen zonder ooit gezien te worden.” Het roept vragen op hoe dit allemaal is kunnen gebeuren.

Foto’s geven

Een bron dicht bij het koppel vertelde aan ‘Page Six’ dat Harry en Meghan rond 22.00 uur besloten om de awardshow te verlaten en de wachtende fotografen een foto van hen te geven. “Ze waren bereid om iedereen een foto te geven wanneer ze het evenement verlieten. Dat was niet het probleem. Het probleem was dat ze daarna werden gevolgd”, aldus de bron. Toch stopten de hertog en hertogin van Sussex niet om uitgebreid te poseren. De beveiliging van Harry en Meghan blokkeerde grotendeels de paparazzi tot het paar in de wachtende SUV stapte. Meghans moeder Doria Ragland vergezelde het koppel.

Ze verbleven in New York op een geheime locatie in de Upper East Side. En de enige manier om te weten waar, was om hen te achtervolgen. Twaalf paparazzi volgden de SUV van prins Harry en Meghan Markle. De politie probeerde de fotografen af te schudden, maar dat lukte niet. Prins Harry nam een video vanuit de wagen. Hij filmde hoe een fotograaf op een stoep naast hen reed en een auto bijna tegen een andere auto aanreed. Volgens de woordvoerder van de hertog en hertogin van Sussex werden ze twee uur lang door New York achtervolgd in een ‘bijna catastrofale’ achtervolging. Volgens de taxichauffeur die het echtpaar rondreed, was die term een beetje overdreven en viel het wel mee hoe gevaarlijk de rit was.

Ook de burgemeester van New York, Eric Adams (62), die vroeger zelf politieagent was, twijfelde enigszins aan het verhaal van prins Harry en Meghan: “Ik kan me moeilijk voorstellen dat er twee uur lang een achtervolging met echt hóge snelheid heeft plaatsgevonden.” Dat is in het drukke New York ook vrijwel onmogelijk, maar hij noemde de achtervolging wel “roekeloos en onverantwoordelijk”. “We kunnen ons allemaal herinneren hoe zijn moeder om is gekomen.” Er was geen sprake van ongevallen of arrestaties.

