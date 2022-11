Prins Harry en Meghan Markle achterna? Waarom Noorse prinses Märtha Louise uit het koningshuis stapt

Royalty Niet alleen Harry maakt het bont, ook deze ‘reserver­oy­als’ hebben last van het ‘heir and spa­re-syn­droom’

‘The heir and the spare’, zeggen ze onder de Britten – de opvolger en het reservewiel. Wie geboren wordt om eeuwig in de wachtkamer te zitten voor het geval dat de oudere broer of zus, die voorbestemd is voor de troon, iets overkomt, worstelt vaak met dat lot. Je kunt niet echt een eigen leven ontplooien, want je moet altijd klaarstaan. Dat is het gevoel waar prins Harry al zijn hele leven mee rondloopt, zo maakt hij duidelijk met de titel van zijn komende boek, ‘Spare’. Maar hij is lang niet de enige die vreemde sprongen maakt. Ook deze royals hebben het ‘prins Harry-syndroom’.

