Prins Harry duikt plots op in Brits dansprogramma

Royalty Waarom de toespraak van koning Wil­lem-Alexan­der en Máxima zoveel reactie uitlokt in Thailand

23 oktober De videoboodschap waarin koning Willem-Alexander (53) zegt ‘spijt’ te hebben van zijn herfstvakantie in Griekenland lokt heel wat reactie uit in Thailand. Op sociale media wordt de Nederlandse vorst vergeleken met de eigen Thaise koning Vajiralongkorn (68), die dit jaar al 277 dagen ‘op vakantie’ was en amper 19 dagen in eigen land. De omstreden Thaise koning spendeert quasi al zijn tijd in een luxehotel in Duitsland, waar hij omringd wordt door tientallen minnaressen.