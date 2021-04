Prins Harry dan toch teruggekeerd naar de VS, nog voor verjaardag van de Queen

Fotografen in Los Angeles menen Harry gespot te hebben in de luchthaven LAX, waar hij arriveerde met een American Airlines-vlucht. Zijn wagen verliet vervolgens de privéparking van de luchthaven, om daarna rond 16u lokale tijd in zijn thuisstad Montecito te arriveren. Harry is dus toch niet in het VK gebleven om de verjaardag van zijn grootmoeder te vieren.

De prins had eerder deze week nog een persoonlijk gesprek met zijn vader, prins Charles (72), en zijn broer, prins William (39). Het ziet ernaar uit dat ze er niet in geslaagd zijn om zich te verzoenen. Harry was een week in zijn thuisland, om de begrafenis van zijn grootvader, prins Philip, te kunnen bijwonen. Daar mocht hij niet zij aan zij wandelen met William tijdens de rouwstoet, en moest hij alleen zitten in de kerk.

Hoewel er duidelijk nog spanningen zijn binnen de familie, kan het ook dat Harry simpelweg niets meer te zoeken had in het VK. De koningin viert vandaag haar verjaardag wel, maar het wordt een feestje in mineur, gezien haar echtgenoot zopas is overleden. Ze zal amper bezoek over de vloer krijgen. Prins Charles trekt zich momenteel terug in een landhuis in Wales, dus hij zal zijn moeder vandaag niet zien. Ook prins William staat niet op de ingeplande gastenlijst. En als prins William al niet wordt uitgenodigd, zal Harry zeker geen tête-à-tête met zijn grootmoeder mogen verwachten. In dat geval was er ook geen reden om nog langer van zijn zwangere vrouw, Meghan Markle, en hun zoontje Archie gescheiden te zijn. “Hij had een dubbel gevoel bij het idee om nog wat langer te blijven”, zeggen insiders tegen de Daily Mail. “Hij wilde terug naar huis, naar Meghan.”

Harry zal nu tien dagen in quarantaine gaan, een voorzorgsmaatregel die in Californië wordt aangeraden voor mensen die buiten de VS hebben gereisd.

