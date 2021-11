Prins Harry bijzonder kwaad over verlies militaire titels: “Oorlog blijft aan je plakken, wie je ook bent”

RoyaltyDit weekend is het weer Remembrance Sunday, de dag waarop de Britten alle gevallen soldaten erkennen. De Queen zal er ondanks haar slechte gezondheid bij zijn, maar net als vorig jaar is prins Harry (37) de opvallende afwezige. Sinds hij een stap terugzette uit het koningshuis werden hem vele privileges afgenomen, maar met één ding kan hij maar geen vrede nemen: hij mag zijn militaire titels niet meer gebruiken. Moest hij de viering bijwonen, mag hij dus ook zijn legeruniform niet dragen. Dat vindt hij een enorme belediging. “Harry is niet zomaar een royal die ooit bij de marine zat, hij is twéé keer gaan vechten in Afghanistan. Sinds zijn titels werden afgenomen, is hij - ironisch genoeg - pas echt op oorlogspad”, zegt een expert. De prins sprak zich bovendien ook zélf uit over zijn tien jaar legerdienst.