Prins Harry betrekt nu ook William bij zijn rechtszaak tegen de Britse pers: “Mijn familie is hier heel nerveus over”

ROYALTY Verbannen oud-ko­ning Juan Carlos duikt op in Spanje (en het paleis wist van niets)

Spaanse oud-koning Juan Carlos (85) is opnieuw in Spanje. De verbannen royal zal daar deelnemen aan een zeilwedstrijd. Een bezoekje aan het paleis in Madrid is echter niet aan de orde, want het koningshuis was niet op de hoogte van zijn terugkeer. In 2020 verliet de gepensioneerde koning zijn vaderland, nadat hij in opspraak was gekomen over transacties met onder meer Saoedi-Arabië. “Dit is het ultieme bewijs van de definitieve breuk met zijn familie”, klinkt het in de Spaanse media.