Prins Harry begint smaadzaak tegen Mail on Sunday

De zaak werd eind november ingediend tegen Associated Newspapers Limited (ANL), de uitgever van de krant Mail on Sunday. In het bewuste artikel, dat in oktober verscheen, stond dat de prins geen contact meer had met de Mariniers, sinds hij in maart een stap terug deed als royal. Harry maakte zo'n tien jaar deel uit van de mariniers en ging twee keer naar Afghanistan. Maar toen hij het koningshuis vaarwel zei, moest hij ook z'n militaire titels opgeven.