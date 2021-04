Prins Harry al terug in Verenigd Koninkrijk voor begrafenis van prins Philip

Het is voor prins Harry de eerste keer dat hij terugkeert naar zijn thuisland. In februari kondigde hij namelijk aan dat hij samen met zijn vrouw Meghan niet zou terugkeren als werkende royals. Het koppel, dat samen een tweede kindje verwacht, woont dan ook al een hele tijd in de Verenigde Staten.

Zwarte Range Rover

Eerder vertelde een getuige al aan het Britse The Sun dat prins Harry zondag gespot was op de luchthaven van Londen. Rond de middag werd hij er door de politie opgewacht. Vervolgens is hij volgens de bron in een zwarte Range Rover gestapt en werd hij snel weggereden. Prins Harry arriveerde bovendien alleen op de luchthaven. Zijn vrouw Meghan is momenteel hoogzwanger en is op doktersadvies in de Verenigde Staten gebleven. Vlak na zijn overlijden deelde het koppel wel een statement als eerbetoon. “Bedankt voor je diensten, je zal erg gemist worden”, klonk het.