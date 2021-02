Prins Harry aanvaardt excuses en “substantiële schadevergoeding” van Britse tabloid

RoyaltyPrins Harry (36) heeft de excuses van de Mail On Sunday aanvaard en daarbij een "substantiële schadevergoeding" ontvangen. Dat meldt Sky News. Volgens de krant zou de hertog van Sussex de Royal Marines de rug hebben toegekeerd sinds hij in maart vorig jaar afstand deed van zijn militaire taken. Een gerucht dat volgens de prins helemaal niet klopte.

In november spande Harry een zaak aan tegen moederbedrijf Associated Newspapers wegens "valse en smadelijke" verslaggeving over zijn vermeende miscommunicatie met de Britse mariniers. Een hooggeplaatste generaal zou over de hertog van Sussex hebben gezegd dat hij de Marines de rug toekeerde omdat hij niet op een brief van voormalig stafchef Lord Dannatt had gereageerd.

"De ongegronde, valse en lasterlijke verhalen die in de Mail on Sunday en op de website MailOnline werden gepubliceerd, vormden niet alleen een persoonlijke aanval op de hertog, maar brachten ook ten onrechte zijn dienst aan dit land in twijfel", aldus Jenny Afia, de advocaat van Harry.

Eind december bood de uitgever excuses aan en zei bovendien een donatie te doen aan de Invictus Games Foundation, waarvan Harry oprichter is. "We begrijpen nu dat hij privé in contact is gebleven met individuen van de strijdkrachten, waaronder de Royal Marines, om hen sinds maart informeel te steunen. Hoewel hij in eerste instantie de brief van Lord Dannatt vanwege administratieve problemen niet heeft ontvangen, heeft hij er - nadat hij erover hoorde - wel op gereageerd", aldus de Mail.

Harry en zijn vrouw Meghan (39) hebben trouwens nog een andere zaak tegen Associated Newspapers lopen. De Sussexes klaagden het bedrijf eveneens aan omdat de Mail on Sunday in februari 2019 een "vertrouwelijke, persoonlijke" brief publiceerde van Meghan aan haar vader Thomas Markle, van wie zij vervreemd is. Daarmee werd haar privacy geschonden, stellen ze.

