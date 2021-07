Prins George wordt niet naar internaat gestuurd, in tegenstelling tot zijn vader

Royalty Zo stelt de Queen het 100 dagen na overlijden van prins Philip: “Ze hadden dit op voorhand samen afgespro­ken”

12:00 Of het nu om haar reis naar Schotland ging voor een ontmoeting met president Joe Biden of om een virtuele vergadering via Zoom: de Britse Queen Elizabeth (95) lijkt weer te glimlachen tijdens het vervullen van haar koninklijke plichten. Het is vandaag precies 100 dagen geleden dat haar man en grote steun prins Philip om het leven kwam, en dus maken familieleden en experten de balans op: “Philip heeft een gigantische leegte in ons leven achtergelaten”, zegt gravin van Wessex Sophie, de vrouw van Elizabeths zoon prins Edward. Bovendien wil de Queen zich absoluut houden aan de belofte die zij en Philip elkaar hadden gemaakt.