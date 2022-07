Prins George is jarig en krijgt nieuw portret met bijzondere betekenis: “Hij wordt niet alleen koning, hij wéét het nu ook”

RoyaltyHet Britse prinsje George blaast vandaag negen kaarsjes uit. Zoals gewoonlijk wordt dat gevierd met een nieuw, officieel portret van de jongeman, dat gemaakt werd door mama Kate Middleton. Hoewel hij nog maar een kind is, zit er toch nu al voor het eerst een hint naar zijn koninklijke toekomst in de foto verborgen.

Vrolijk glimlachend op het strand, en als twee druppels water zijn vader, prins William. Zo krijgen we de jonge prins George te zien op zijn officiële verjaardagsportret. Het kiekje werd waarschijnlijk genomen in Norfolk, waar de Cambridges een residentie hebben. Het gezin brengt er vaak hun zomervakantie door. Gezien de familie nog paar pas op vakantie is vertrokken, is de kans groot dat het om een zéér recent portret van de prins gaat.

George draagt een blauwe polo, en daar zou volgens royalty-experts een betekenis achter zitten. “George heeft tussen zijn achtste en zijn negende verjaardag pas ontdekt dat hij later koning zal worden”, klinkt het in de lokale kranten. “Blauw is een kleur die al eeuwen wordt geassocieerd met vorsten. Het is een subtiele hint naar het feit dat George niet alleen een kind is dat op latere leeftijd de troon zal bestijgen, maar dat hij daar nu ook zelf van op de hoogte is. Het is een symbool voor plichtsbewustheid.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Bovendien kleden William en Kate hun kinderen ook graag in het blauw, om hun samenhorigheid als familie in de verf te zetten”, aldus Karen Haller, royalty-trendwatcher en kleurenexperte. “Donkere tinten van blauw hinten daarbij naar een positie van autoriteit, hun positie als troonopvolgers. Een lichte kleur, zoals George draagt op zijn verjaardagsfoto, is eerder een teken van plichtsbewustheid en de dingen die de toekomst nog voor hem moet brengen.”

Meer verantwoordelijkheid

Kind of niet, George wordt nu al klaargestoomd voor het koningschap. Zo mocht hij onlangs voor het eerst met zijn ouders mee naar de finale van Wimbledon. Een event dat fijn is voor de jongen om bij te wonen, maar hem tegelijkertijd ook voorbereidt op een publiek leven in de schijnwerpers. Kate en William hebben naar eigen zeggen zo lang mogelijk geprobeerd om hun kroost te beschermen tegen de pers, en hen een gelukkige kindertijd te bezorgen. Daarom weet George nog maar pas dat hij later koning wordt. Nu is hij echter oud genoeg om stap voor stap van het koninklijke leven te proeven.

Eerder mocht hij al met zijn ouders mee naar het WK, maar vanwege de online pesterijen die daarop volgden (onder andere om het feit dat George een kostuum droeg, en omdat het jongetje huilde nadat de Engelse ploeg verloor) besloot het koppel om hun zoon nog een jaartje langer uit de media te houden.

BEKIJK OOK

LEES OOK