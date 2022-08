Prins Gabriël, de posterboy van de vorstenhuizen, wordt 19 jaar: “Hij kent duidelijk zijn plaats en heeft daar geen moeite mee”

RoyaltyFeest op het Kasteel van Laken. Want op zaterdag 20 augustus viert prins Gabriël zijn 19de verjaardag. Maar wie is hij eigenlijk, die Gabriël? In Brussel zijn velen alvast helemaal overtuigd van zijn kwaliteiten. ­”Gabriël is misschien geen opvallende ­jongen, maar hij is charmant en best wel knap. De posterboy van de nieuwe generatie prinsen in Europa”, zegt een royalty-expert in TV Familie. “Mocht het echte leven ‘Bridgerton’ zijn, dan was hij dé jongeman op wie alle freules zouden jagen.”