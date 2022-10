Prins Gabriël benoemd tot gids van zijn peloton: zowat hele familie aanwezig op openingsceremonie militaire school

Royalty Voor het eerst neemt een Britse royal deel aan een survival­pro­gram­ma

Mike Tindall (43), de echtgenoot van Queen Elizabeths kleindochter Zara, zal deel uitmaken van de cast voor het nieuwe seizoen van het Britse survivalprogramma ‘I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’. Daarin moeten beroemdheden zien te overleven in een jungle zonder comfort, terwijl ze het in verschillende opdrachten tegen elkaar opnemen om te winnen.

12 oktober