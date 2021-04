Prins Edward zal titel ‘Duke of Edinburgh’ erven van Philip, in plaats van Charles

De titel ‘hertog van Edinburgh’ gaat nog niet meteen naar Edward. Dat gebeurt pas na de dood van koningin Elizabeth II. Normaal gezien zou de titel naar prins Charles moeten gaan, gezien hij de oudste zoon van prins Philip is. Maar gezien Charles al troonopvolger is, en Edward meer in de voetsporen van zijn vader is getreden, vond de Queen het toepasselijk om de titel aan Edward te geven. Edward hield zich bezig met dezelfde goede doelen en had dezelfde overtuigingen als Philip. Hij is onder andere het gezicht van het Edinburgh International Festival, en de voorzitter van The Duke of Edinburgh’s International Award. Voorlopig gaat hij nog door het leven als de Earl of Wessex. Hij is getrouwd met Sophie Rhys-Jones en samen hebben ze een dochter, lady Louise. Sophie zal na de dood van Elizabeth de Duchess of Edinburgh worden.