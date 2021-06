Prins Edward reageert op vete met Harry en Meghan: “Het is moeilijk, maar dit gebeurt in elke familie”

Edward is de eerste royal die openlijk toegeeft dat er wel degelijk een netelige ruzie aan de gang is binnen het koningshuis. Harry en Meghan hebben op heel wat harten getrapt sinds de Megxit. “Het is heel triest”, bedenkt Edward zich. “En het is moeilijk voor iedereen. Maar ja, dat zijn nu eenmaal families. In elke familie is er wel iets. Ik probeer me er zelf zo veel mogelijk buiten te houden, dat is de veiligste positie om in te nemen.” Volgens insiders speelt de vete zich vooral af tussen Harry, William en Charles. Edward heeft persoonlijk nog geen woordenwisselingen met Harry gehad.