Prins Edward geeft update over de toestand van zijn vader, prins Philip: “Hij heeft een infectie en blijft in het ziekenhuis”

RoyaltyPrins Edward (56) heeft een update gegeven over de toestand van zijn vader, prins Philip (99). Die laatste ligt al een week in het ziekenhuis, omdat hij vorige week dinsdag onwel werd. “Hij herstelt van een infectie”, klinkt het. “We duimen voor hem.”

Volgens Edward zal zijn vader het hospitaal de komende dagen nog niet verlaten. De prins onthulde aan Sky News dat hij Philip pas nog gesproken heeft aan de telefoon. “Hij klonk goed, maar hij heeft een infectie en zal dus nog een tijdje in het King Edward VII Hospital moeten blijven zodat de dokters hem kunnen behandelen.” Volgens het paleis reageert Philip goed op zijn behandeling en hoeven de Britten dus niet te vrezen voor het ergste. “Zelf kijkt hij er heel erg naar uit om weer naar huis te mogen”, gaat Edward verder. “Dus dat is positief. We duimen voor hem.”

Peter Hunt, royalty-watcher van de BBC, twijfelt echter aan het optimistische plaatje dat de royals ophangen. “Harde feiten krijgen we maar zelden wanneer het om zieke royals gaat”, schrijft hij op Twitter. “Aanvankelijk werd ons gezegd dat Philip uit voorzorg werd opgenomen. Intussen zijn we een week verder en weten we dat hij een infectie heeft. Philip kennende is hij zéker niet vrolijk op dit moment, zoals men wil doen uitschijnen. In plaats daarvan loopt hij waarschijnlijk tegen de muren op.”

Wanneer hij met die twijfels wordt geconfronteerd, geeft Edward toe dat zijn vader het gehad heeft met zijn ziekenhuisverblijf. “Uiteraard is hij ietwat gefrustreerd omdat hij al zo lang in het ziekenhuis wordt gehouden, dat zouden we allemaal zijn. Je kan maar zo vaak op de klok kijken voor je het helemaal beu bent.”

Volledig scherm Prins Edward en zijn vrouw Sophie Rhys-Jones © AP