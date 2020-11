Prins Charles wordt 72: zal hij ooit nog koning worden? “Hij zal zijn kroon in ieder geval nóóit vrijwillig opgeven”

RoyaltyPrins Charles viert vandaag zijn 72ste verjaardag. Dat betekent dat hij intussen al 68 jaar lang de Britse troonopvolger is. Zijn moeder, Queen Elizabeth II, is de langst regerende monarch die het land ooit gekend heeft. Het is dus niet verwonderlijk dat men zich intussen begint af te vragen of Charles ooit nog koning zal worden. Of laat hij die titel aan zich passeren ten voordele van zijn zoon, de immens populaire prins William? “Een troonsafstand zou de monarchie nog meer op zijn grondvesten doen daveren.”