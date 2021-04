Prins Charles wil verzoening met zoon Harry: “Hij heeft hem uitgenodigd voor een wandeling”

Prins Harry zou niet erg hartelijk ontvangen zijn door de rest van de koninklijke familie, zo vertellen paleismedewerkers tegen onder andere The Sun en de DailyMail. Sinds zijn interview met Oprah is de weg naar verzoening nog veel langer geworden. Harry verklaarde daarin onder andere dat hij geen contact meer had met zijn vader, prins Charles. “Hij heeft een tijdlang de telefoon niet meer opgenomen toen hij belde”, klonk het.

Charles zou echter bereid zijn om de strijdbijl te begraven. Harry verblijft momenteel tijdelijk in de UK, zodat hij zaterdag de begrafenis van zijn grootvader, Philip, kon bijwonen. Hoewel er tijdens de ceremonie niet veel contact was tussen Harry en zijn familie, wil Charles daar verandering in brengen. “Hij heeft Harry meegevraagd op een wandeling door de tuinen van Windsor”, zegt een insider. “Daar zouden ze gaan kijken naar alle bloemen en kaartjes die mensen daar hebben achtergelaten ter ere van Philip. Maar het is ook een goed excuus om even alleen te zijn, zodat ze een gesprek kunnen voeren.” Er zouden namelijk nog veel spanningen zijn tussen Harry en zijn naasten. “Hij sprak gisteren al even met William, na de ceremonie. Nu is het aan Charles om de wateren te testen.”

Volgens diezelfde insider was prins Andrew de eerste royal die Harry weer wilde aanvaarden. “Ze waren allebei buitenstaanders op de begrafenis van Philip. Andrew begrijpt hoe Harry zich voelt.” Andrew is namelijk zelf in opspraak gekomen omdat hij mogelijk betrokken is bij het Epstein-schandaal. Twee vrouwen beschuldigen hem van verkrachting. “Hij probeerde Harry op te vangen na zijn terugkeer in de UK, maar de rest van de familie heeft nog altijd moeite met de uitspraken die hij deed op tv.”

