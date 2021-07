“Prins Charles wil niet dat broer Edward de titel ‘Hertog van Edinburgh’ erft”

Royalty Buckingham Palace grijpt in: beschuldi­gin­gen tegen prins William in allerijl uit nieuwe docu geschrapt

5 juli Prins Harry (36) en prins William (39) blijven de wereld beroeren. Want, is er nu wel of geen sprake van een verzoening na de voorstelling van het standbeeld van prinses Diana? Hoewel de Britse tv-kijkers beloofd werd dat ze het antwoord gisteravond te weten zouden komen in de nieuwe documentaire ‘Harry & William: What Went Wrong?’, bleek dat er op het laatste nippertje werd gesleuteld aan de uitzending. Zo werden alle beschuldigingen aan het adres van prins William geschrapt, nadat Buckingham Palace ingreep en een waarschuwing uitgaf.