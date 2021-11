Prins Charles wil auteur aanklagen die beweert dat hij de ‘racistische royal’ is

Sindsdien wordt er volop gespeculeerd over die mogelijke ‘royal racist’. Volgens auteur Christopher Andersen is het prins Charles, de vader van Harry. Hij zou de huidskleur van zijn kleinkind hebben besproken aan het ontbijt met zijn vrouw, Camilla, op de ochtend dat Harry en Meghan hun verloving bekendmaakten. Volgens een bron van de auteur zei Charles: “Ik vraag me af hoe hun kinderen eruit zullen zien.” Camilla zou verrast zijn geweest door die opmerking: “Absoluut fantastisch, neem ik aan.” Daarop zou Charles gefluisterd hebben: “Ik bedoel, wat voor huidskleur denk je dat ze zullen hebben?” Andersen verduidelijkt wel dat Charles geen kwade bedoelingen had met die vraag, en dat sensatiezoekende paleismedewerkers een racistisch kantje aan het verhaal hebben toegevoegd.

De toekomstige koning kan er alsnog niet om lachen. Een woordvoerder van Charles ontkent het gerucht dan ook met klem: “Dit is pure fictie, en dus geen verdere commentaar waard. We reageren nooit op claims uit dit soort boeken, want we willen die absoluut geen vorm van autoriteit of geloofwaardigheid toekennen.” Volgens insiders zou Charles intussen zijn team van topadvocaten hebben samengeroepen om de beschuldigingen uit het boek te bespreken. Volgens de prins gaat het namelijk of laster, wat strafbaar is volgens de Britse wet.