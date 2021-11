Prins Charles viert 73ste verjaardag met nieuw portret: “Hij heeft de taken van de Queen al overgenomen”

Gezien zijn moeder, Queen Elizabeth, worstelt met haar gezondheid, schuiven steeds meer verantwoordelijkheden door naar Charles. Zo trok hij gisteren samen met prins William, Kate Middleton, prinses Anne en zijn vrouw Camilla naar het Festival of Remembrance, naar aanleiding van Remembrance Day. Dat is de dag waarop de Britten alle gevallen soldaten erkennen. De Queen bleef thuis, omdat ze haar krachten moest sparen voor de officiële ceremonie van vandaag. Ook daar zal de kroonprins haar bijstaan. “Charles is een grote hulp voor Elizabeth”, weten insiders. “Op veel gebieden is hij eigenlijk al de koning. De belangrijkste taken neemt hij tegenwoordig van haar over. Hij doet het ook niet slecht, en veel Britten beginnen te wennen aan het idee dat hij binnenkort hun monarch zal zijn.”