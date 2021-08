“Prins Charles sluit terugkeer van prins Andrew naar publieke functie uit”

Royalty Jo De Poorter over toekomst van schandaal­prins Andrew: “Hij brengt de hele monarchie aan het wankelen”

11 augustus Het is gebeurd: de Britse prins Andrew is officieel aangeklaagd voor verkrachting en kindermisbruik. Virginia Roberts Giuffre (38) beschuldigt de prins al jaren, en blijkt nu vastberaden om naar de rechter te stappen. Ze diende klacht in in New York een eist ‘een aanzienlijke compensatie’ voor haar leed. Hoe moet het verder met Andrew en zijn rol binnen de monarchie? En is hij als royal überhaupt aansprakelijk voor mogelijke misdaden? We vroegen het expert communicatie en koningshuizen Jo De Poorter. “Als de Queen moet kiezen tussen familie en plicht, kiest ze niet voor haar familie.”