Prins Charles ontwijkt vraag over Harry en Meghan tijdens eerste openbaar bezoek na Oprah-interview

Royalty Harry en Meghan lovend voor Queen, maar vernieti­gend voor ‘The Firm’: wie trekt er aan de touwtjes in Buckingham Palace?

8 maart “De Queen was altijd aardig tegen me, en ook met Kate heb ik geen ruzie”, aldus Meghan Markle (39) in haar schokkende interview met Oprah Winfrey. “Maar ‘The Firm’ houdt onwaarheden over mij in stand. Ze weigerden me te helpen, toen ik op mijn diepste punt zat.” The Firm? Het is de naam waarmee de koninklijke familie alle werkende royals en hun adviseurs aanduidt, en volgens Meghan en Harry is het een levensgevaarlijk instituut. Maar wie bedoelden ze concreet als er over ‘de firma’ gesproken wordt? En nog belangrijker: wie zwaait er binnen die organisatie de scepter?