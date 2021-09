Prins Charles onthult laatste gesprek met prins Philip voor zijn overlijden

Te zien is hoe Charles zijn vader op 8 april opbelt, de dag voordat Philip zou overlijden. De man van koningin Elizabeth zou op 10 juni 100 jaar zijn geworden en daarom was zijn familie bezig met het plannen van een feestje. Charles deelde zijn vader dat nieuws mee en kreeg een reactie in stijl: “We hebben het over je verjaardag gehad en of er een receptie komt of niet”, zegt Charles. De reactie van Philip was ironisch: “Dan moet ik wel nog in leven zijn hè?” Waar Charles op dat moment wel om kan lachen: “Ik wist dat je dat zou zeggen!”