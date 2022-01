Prins Charles maakt knieval en nodigt prins Harry uit: "Hij wil zijn kleindochter ontmoeten”

Volgens ‘The Mirror’ heeft Charles het aanbod in de dagen rond Kerstmis gedaan. Volgens bronnen heeft Charles al goede telefoongesprekken gehad met zijn zoon, waarin hij ook duidelijk maakte dat hij graag tijd wil doorbrengen met zijn kleinkinderen, de 2-jarige Archie en de vorig jaar geboren Lilibet. Charles heeft het meisje sinds haar geboorte in juni nog steeds niet ontmoet.

Het is echter nog maar de vraag of een hereniging ook binnenkort zal plaatsvinden. Afgelopen weekend stelde Harry namelijk dat hij nog niet terug kon keren naar het Verenigd Koninkrijk vanwege veiligheidsrisico’s . Tijdens zijn laatste bezoek aan Engeland in juli 2021, voor de onthulling van een beeld voor zijn moeder Diana, voelde Harry zich niet veilig, omdat er niet genoeg bescherming was.

Harry betaalt thuis in Californië voor zijn eigen beveiliging. De Amerikaanse beveiligingsdienst van Harry en Meghan kan echter niet de nodige beveiliging bieden als het echtpaar met hun kinderen in het Verenigd Koninkrijk is. De prins is inmiddels naar de rechter gestapt om af te dwingen dat hij door de politie wordt beveiligd als hij op bezoek is in zijn thuisland.