“Prins Charles heeft nog steeds spijt van berucht telefoontje met Camilla”

Even terugspoelen naar 1989. Prins Charles - toen nog getrouwd met prinses Diana - hield er een affaire met Camilla Parker Bowles op na. In een telefoontje - dat stiekem opgenomen werd - verklaarden de twee elkaar hun liefde. “Ik kan de week niet beginnen zonder jou”, klonk het onder meer bij Camilla. De twee minnaars praatten verder ook nog over hoe wanhopig graag ze constant samen wilden zijn en maakten afspraken om elkaar weer te ontmoeten. “Jouw grootste verdienste is dat je van me houdt", merkte Charles op. Waarna Camilla antwoordde: “Ik zou alles voor jou doorstaan. Dat is liefde. Dat is de kracht van liefde." Het duurde nog tot 1993 voor de tape het levenslicht zag. Charles was toen nét uit elkaar met Diana. De opname zorgde voor heel wat ophef, omdat beiden nog getrouwd waren met iemand anders. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat ook Camilla’s huwelijk met Andrew Parker Bowles nadien op de klippen liep.

Schrijver Howard Hodgson, die Charles persoonlijk kent en net een biografie over de prins klaar heeft, vermeldt ‘Camillagate’ in z'n nieuwe boek. “Tot op vandaag blijft die episode de prins plagen", klinkt het. “Hij weet dat mensen die geen sympathie voor hem of de monarchie hebben, het gebeuren op de dag van zijn kroning weer zullen bovenhalen, net zoals op andere betekenisvolle momenten in z’n leven. Hij schaamt zich diep dat hij zijn moeder in verlegenheid heeft gebracht, en heeft echt spijt van de pijn die het veroorzaakte bij zijn kinderen en die van Camilla."

Tweede telefoongesprek

Diana noemde de opname naar verluidt “walgelijk”. Nochtans hing er haar eenzelfde schandaal boven het hoofd. Een jaar voor ‘Camillagate' dook een opname op waarin een vrouw - van wie werd aangenomen dat het Diana was - lieve woordjes uitwisselde met een oude schoolvriend, James Gilbey. Het gesprek werd op oudejaarsavond 1989 opgenomen en in 1992 door The Sun geplubliceerd. In het telefoongesprek maakte het paar plannen om weer af te spreken. “Mijn echtgenoot maakt mijn leven tot een hel", klonk het bij de vermeende Diana. “Ik voel me erg droevig en leeg.” Ze had het ook over hoe de Queen Mother haar vreemde blikken toewierp: “Het is geen haat. Het is een mengeling van medelijden en interesse. Elke keer als ik opkijk, kijkt ze naar mij. Dan kijkt ze weg en glimlacht ze."

De scheiding van Diana en Charles werd in 1996 gefinaliseerd. Charles trouwde uiteindelijk in 2005 met Camilla.

