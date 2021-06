Prins Charles gaf wel nog geld aan Harry na z’n stap terug uit koningshuis

RoyaltyPrins Charles (72) heeft zijn zoon Harry (36) wel degelijk financieel bijgestaan na diens stap terug binnen het Britse koningshuis. Nochtans had de hertog van Sussex eerder gezegd dat de geldkraan meteen werd dichtgedraaid toen hij vertrok naar de VS. Uit de verantwoording van de koninklijke familie over haar inkomsten en uitgaven blijkt echter dat Charles daarna nog geld heeft gegeven aan zijn jongste zoon.