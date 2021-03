Prins Charles en de Queen dolblij met thuiskomst prins Philip: “Broodnodige opkikker in moeilijke tijden”

Royalty Zoeloeko­ning Goodwill Zwelithini overleden na weken in ziekenhuis

12 maart Zoeloekoning Goodwill Zwelithini is op 72-jarige leeftijd overleden in Zuid-Afrika. Hij belandde vorige maand in het ziekenhuis vanwege zijn diabetes. Daar verslechterde zijn toestand, zegt het paleis.