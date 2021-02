Prins Charles en Camilla kregen hun coronavaccin

Charles, de toekomstige koning van Groot-Brittannië, en zijn vrouw trokken eerder dit jaar al naar een vaccinatiecentrum om te kijken hoe alles daar in zijn werk ging, maar ze ontvingen zelf geen prik. “Ik sta ergens onderaan de lijst en dat is prima”, aldus Charles. “Ik wacht rustig mijn beurt af.” Charles heeft het coronavirus vorig jaar immers al een keertje gehad. Iets waar zijn familie zich destijds veel zorgen over maakte, maar blijkbaar was de prins niet erg ziek. “Ik had slechts lichte symptomen”, meent hij.