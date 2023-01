Prins Andrew wil Virginia Giuffre nu zélf aanklagen: “Hij heeft een oorlogskist van 10 miljoen verzameld”

RoyaltyDe Britse prins Andrew (62) geeft niet op. Hij wist een pijnlijke rechtszaak te ontlopen door te schikken met Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigde van verkrachting. Maar net nu haar zwijgplicht op het punt staat te vervallen, gaat hij zelf in de aanval. Volgens insiders wil hij de vrouw nu zelf aanklagen, lijnrecht tegen het advies van zijn advocaten in. “Hij heeft een oorlogskist van 10 miljoen verzameld”, klinkt het. De vraag is: waar komt dat geld vandaan?