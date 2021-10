Prins Andrew wil dat klacht over seksueel misbruik verworpen wordt

Royalty Na zorgen over gezondheid: Queen Elizabeth komt niet naar klimaattop

De Britse Queen Elizabeth II (95) zal maandag niet aanwezig zijn op de klimaattop in Glasgow, zo is aangekondigd door het paleis. Het nieuws komt er vlak nadat de koningin een nachtje moest doorbrengen in het ziekenhuis. Britten maken zich steeds meer zorgen over haar gezondheid.

26 oktober