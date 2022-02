Prins Andrew treft schikking met vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik: “Ik betreur m’n banden met Epstein”

RoyaltyPrins Andrew (61) heeft een schikking getroffen met Virginia Giuffre (38), de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Hierdoor ontloopt hij een proces. Dat staat in een brief die naar de rechtbank is verstuurd door de advocaat van Giuffre. Het is onbekend welk bedrag de prins moet betalen om de zaak af te kopen. Wel is te lezen dat hij “een substantiële som” doneert aan een organisatie die opkomt voor de rechten van slachtoffers van seksueel misbruik.

Virginia Giuffre klaagde de Britse prins vorig jaar officieel aan wegens seksueel misbruik. De vrouw - intussen 38 - betoogt drie keer aangerand te zijn door de zoon van de Queen, toen ze amper zeventien was. Andrew kwam naar verluidt in contact met Giuffre via het misbruiknetwerk van de intussen overleden miljardair Jeffrey Epstein en z'n handlangster Ghislaine Maxwell. Die laatste is onlangs door een andere rechtbank in de VS schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor seks. Een rechtszaak in de Verenigde Staten over het vermeende misbruik door Andrew zou later dit jaar plaatsvinden. Indien de royal die zaak zou verliezen, dreigde hij een schadevergoeding van vijf miljoen euro te moeten betalen. De prins zelf bleef al die tijd alle beschuldigingen ontkennen en dat doet hij nu nog steeds.

De entourage van Andrew zette de voorbije maanden alles op alles om een openbaar proces te vermijden, waarin de prins zou moeten getuigen. Dat is nu gelukt. Volgens David Boies, de advocaat van Giuffre, hebben beide partijen in onderlinge overeenstemming een schikking getroffen. Om welk bedrag het exact gaat, is niet bekend. Wel zal Andrew volgens persagentschap Bloomberg “een substantieel bedrag” moeten doneren aan een vereniging die opkomt voor de rechten van slachtoffers van seksueel misbruik.

Overwinning voor Giuffre?

“Het is bekend dat Jeffrey Epstein jarenlang talloze jonge meisjes heeft verhandeld”, is te lezen in een statement. “Prins Andrew betreurt z’n associatie met Epstein en prijst de moed van mevrouw Giuffre om voor zichzelf op te komen. Hij belooft z'n spijt te tonen voor z’n associatie met de miljardair door de strijd tegen sekshandel en de slachtoffers ervan te ondersteunen. Andrew heeft nooit als doel gehad om de reputatie van Giuffre te besmeuren. Hij accepteert dat ze heeft geleden als slachtoffer van seksueel misbruik en door verschillende publiekelijke aanvallen.”

Advocate Lisa Bloom, die acht slachtoffers van Epstein vertegenwoordigt, schrijft op Twitter dat de schikking een overwinning is voor Giuffre. “Ze heeft verwezenlijkt wat niemand anders kon: ervoor zorgen dat prins Andrew stopt met nonsens te verkondigen en hem de kant doen kiezen van slachtoffers van seksueel misbruik. We hebben alleen maar respect voor haar grote moed.” Dat Giuffre toch voor een schikking kiest, is verrassend, want eerder liet de vrouw weten dat het haar “absoluut niet om geld te doen is”. “Ik wil enkel een schuldbekentenis”, klonk het toen.

Reputatieschade

De prins heeft door de affaire grote reputatieschade opgelopen. Koningin Elizabeth besloot vorige maand nog om haar zoon zijn titels af te nemen. Wat de verdere gevolgen van de schikking zullen zijn, is nog niet duidelijk. Buckingham Palace weigert een reactie te geven op het nieuws.

