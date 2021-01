Prins Andrew probeert willekeurige vrouw op het internet in te lijven als getuige: “Ik schrok me rot, hij is heel wanhopig”

Na enig opzoekwerk merkte Antonia Marshall, een vertrouwd adviseur van Andrew en zijn vrouw, dat Molly ooit op een feestje van Epstein aanwezig was. Ze is te zien op foto’s uit 2001, waarop ze in zijn huis rondloopt. Tot haar verrassing kreeg Molly vervolgens een mailtje van Marshall, die haar probeerde te verleiden met een bezoekje aan de hertogin van York en een mogelijke boodschap aan de Queen. “Dat was enorm schrikken. Ze vroegen me of ik kon bewijzen dat de foto van Andrew en Virginia bewerkt is”, aldus Brown. “Ik gaf haar enkele tips, maar liet wel meteen weten dat ik haar verder niet kon helpen. Ik ben geen expert op gebied van bewerkte foto’s en ik wil niet getuigen als het ooit tot een proces komt. Ik weet uiteindelijk niets over deze zaak en heb er ook niets mee te maken. Ik geloof Andrew, maar zelfs ik vind dit wanhopig overkomen.” Ze gaf het mailtje dat ze ontving dan ook door aan de FBI, die de zaak rond Andrew op dit moment onderzoekt.