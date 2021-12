Prins Andrew probeert opnieuw om rechtszaak te ontlopen

In de nieuwe juridische documenten die zijn ingediend bij een rechtbank in New York beschrijft het team van Andrew de claim van Giuffre als “onbegrijpelijk of op zijn minst dubbelzinnig”. De juristen van de prins onderbouwen dat door te stellen dat Giuffre haar versie van de gebeurtenissen in diverse media-uitingen regelmatig heeft veranderd. Ook zeggen ze dat “herinneringen vervagen en er daardoor valse herinneringen worden gecreëerd.”

In de nieuwe documenten stellen de advocaten van prins Andrew ook dat Giuffre 17 was op het moment van de vermeende overtredingen, en dat dat in New York de leeftijd is waarop je meerderjarig bent. Om die reden moet ze volgens de advocaten met bewijzen komen dat ze gedwongen werd om tegen haar wil seks te hebben met de prins. Op 4 januari volgt er in New York een hoorzitting in deze zaak.