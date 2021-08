Prins Andrew op het matje geroepen bij de Queen nu volgens Britse media ook tweede aanklacht dreigt

RoyaltyNadat dinsdag bekend raakte dat prins Andrew (61) officieel aangeklaagd is voor verkrachting en kindermisbruik werd de royal meteen op het matje geroepen bij Queen Elizabeth (95), in haar vakantieverblijf Balmoral Castle in Schotland. Volgens Britse media is de kans bovendien groot dat het niet bij één rechtszaak blijft. Ook Johanna Sjoberg, de persoonlijke assistente van de veroordeelde mensenhandelaar Jeffrey Epstein, beschuldigt de prins namelijk van seksueel misbruik.

Volgens Sjoberg heeft Andrew haar borsten vastgegrepen toen ze 21 jaar oud was. Ook zou de prins “seksuele handelingen” gesteld hebben. De vrouw bracht die beschuldigingen een tijd geleden al in de openbaarheid en zou er volgens Britse media nu ook aan denken om klacht in te dienen. “Het is haar niet om het geld te doen. Ze wil enkel gerechtigheid. Haar advocaten zijn nu bezig de mogelijke pistes te onderzoeken”, vertellen insiders van de vrouw aan Daily Mirror.

Pop van prins Andrew

Sjoberg zou daarmee het voorbeeld van Virginia Roberts Giuffre volgen die begin deze week de prins officieel aangeklaagd heeft. Zij werd naar eigen zeggen drie keer verkracht door de royal in de periode tussen 2001 en 2002, toen ze nog maar 17 jaar oud was. Ook Sjoberg kwam met de Britse prins in contact via Jeffrey Epstein, die vijf jaar geleden de hand aan zichzelf legde in z’n cel en als spilfiguur van een uitgebreid misbruiknetwerk aanzien wordt. Andrew heeft alle beschuldigingen steevast ontkend en heeft ook op de officiële aanklacht nog niet gereageerd. Dat Sjoberg en Giuffre nu klacht kunnen indienen bij een burgerlijke rechtbank, hangt samen met een wijziging in de Amerikaanse wetgeving. Hierdoor kunnen beschuldigingen van seksueel misbruik, die eigenlijk al verjaard waren, toch voor de rechtbank gebracht worden. Andrew heeft nu 21 dagen tijd om op de aanklacht te reageren.

Quote Ik studeerde nog en was te naïef om door te hebben hoe schadelijk dit eigenlijk was. Johanna Sjoberg

Sjoberg getuigde eerder al uitgebreid over de beschuldigingen. Samen met Giuffre werd ze op een bepaald moment naar de villa van Epstein overgevlogen, waar naast z’n steun en toeverlaat Ghislaine Maxwell ook prins Andrew aanwezig was. “Ghislaine kwam de ruimte binnen met een cadeau voor hem: een latex pop van de prins uit het programma ‘Spitting Image’”, vertelde ze. “Ze zette die op de schoot van Virginia. Ik moest op de schoot van Andrew zitten. Daarna legde Ghislaine de hand van de pop op de boezem van Virginia. Andrew volgde dat voorbeeld en raakte mijn borsten aan. Iedereen begon te lachen, alsof het allemaal één grote grap was. Op dat moment wist ik niet beter. Ik studeerde nog en was te naïef om door te hebben hoe schadelijk dit eigenlijk was.”

Volgens royaltywatchers zullen de consequenties voor de zoon van Elizabeth in elk geval groot zijn. “Het is ondenkbaar dat hij nog koninklijke taken op zich kan nemen”, vertelt Nigel Cawthorne, auteur van ‘Prince Andrew: Epstein, Maxwell and the Palace’, in Daily Mirror. “De kans is zelfs groot dat hij z’n titel van koninklijke hoogheid zal verliezen.” Als de prins schuldig bevonden wordt, kan het volgens experten zijn dat hij tot 100 miljoen euro aan schadevergoedingen moet betalen.

Steun van ex-vrouw

Nadat het nieuws over de officiële aanklacht bekend raakte, reed Andrew naar het vakantieverblijf van de Queen in Schotland voor z’n jaarlijkse verlof. Naar verluidt werd hij daar meteen op het matje geroepen. De prins arriveerde er dinsdagavond in het gezelschap van z'n ex-vrouw Sarah Ferguson (61). Het is de eerste keer in 25 jaar tijd dat ze opnieuw met de Queen in het vakantieverblijf vertoeft. In het verleden moest ze steevast haar boeltje pakken toen de dit jaar overleden prins Philip er arriveerde met z'n echtgenote. Hij weigerde om onder hetzelfde dak te wonen van de vrouw die het koningshuis volgens hem herhaaldelijk ten schande had gebracht. Ferguson verbleef bijvoorbeeld in Balmoral toen er in 1992 foto’s lekten waarop John Bryan, de ex van Astrid Coppens, aan haar tenen zoog. Nu Philip overleden is, lijkt de vete definitief begraven en kan Sarah de koninklijke familie opnieuw vervoegen.

