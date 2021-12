Prins Andrew moet bewijzen dat hij ‘niet kan zweten’ in rechtszaak tegen Virginia Giuffre

Bijgevolg wil Virginia dat hij hier bewijs voor aanlevert. Verder heeft hij namelijk geen argumenten aangehaald waarmee haar ongelijk bewezen kan worden. De prins zou twee keer seks hebben gehad met Giuffre, toen ze nog maar 17 jaar oud was. Het meisje werd hem toegewezen door vrouwenhandelaar Jeffrey Epstein, die systematisch meisjes misbruikte en hen uitleende aan andere machtige mannen. Epsteins rechterhand, Ghislaine Maxwell, werd eerder deze week schuldig bevonden aan het ronselen van jonge meisjes met het doel om hen als seksslavinnen in te schakelen. Dat belooft niet veel goeds voor Andrew, want de kans is groot dat Ghislaine nu namen gaat noemen in de hoop haar eigen straf te verminderen.

Andrew was een goede vriend van Epstein, dus zijn naam staat hoog op de lijst van bij Amerikaanse onderzoekers. Virginia, die Andrew heeft aangeklaagd in een civiele zaak, proeft de overwinning al. Haar advocaten roepen Andrew op het matje en eisen dat hij documenten indient waaruit blijkt dat hij écht niet kan zweten. “Ik weet nog dat hij heel hard zweette”, zei Giuffre eerder in een interview over de avond dat ze Andrew ontmoette in een nachtclub, onder dwang van Jeffrey Epstein. “Hij was walgelijk. Zijn zweet druppelde constant over me heen, maar ik moest doen alsof ik dat niet erg vond.”