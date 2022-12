“Prins Andrew mag van zijn broer, koning Charles, geen kantoor meer houden in Buckingham Palace”

Prins Andrew is niet langer welkom in Buckingham Palace, schrijft The Sun. Koning Charles zou besloten hebben dat zijn jongere broer geen kantoor meer mag houden in het gebouw, of er zijn post laten toekomen. “Zijn aanwezigheid in het Paleis is nu officieel verleden tijd", vertelt een bron aan The Sun. “De koning heeft dat erg duidelijk gemaakt. Andrew is geen werkende royal meer. Hij staat er alleen voor.”