Prins Andrew krijgt geen steun meer van andere royals: “William vindt hem een bedreiging voor de monarchie”

Andrew ligt onder vuur nadat hij door Viriginia Giuffre (38) officieel aangeklaagd werd voor seksueel misbruik. Ze zegt dat miljardair Jeffrey Epstein haar als minderjarige tiener seks liet hebben met de prins, die dat ontkent. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in het huis van Epstein in New York, op zijn privé-eiland in het Caribisch gebied en in de Londense woning van zijn vertrouwelinge Ghislaine Maxwell. Volgens The Sunday Times is Giuffre onlangs verhoord door de politiedienst van Londen, de zogenaamde ‘Scotland Yard’. Dat nieuws wordt echter niet officieel bevestigd.