Prins Andrew is niet blij met gedwongen verhuis naar Frogmore: “Hij gaat nergens heen”

RoyaltyKoning Charles (74) heeft prins Harry en Meghan Markle uit Frogmore Cottage gezet, hun laatste woning op Brits grondgebied. De vorst heeft bovendien grote plannen voor het landhuis: hij wil dat prins Andrew er gaan wonen. Andrew (63), die momenteel in de veel opzichtigere Royal Lodge woonachtig is, is woedend.

Paleismedewerkers bevestigen aan de lokale krant ‘Daily Mail’ dat Charles een manier zoekt om de controversiële Andrew uit het zicht te houden. Een verhuis naar het kleinere pand, zou dus een goeie zet zijn. “Hij wil dat Andrew de Royal Lodge verlaat en naar Frogmore trekt, zo ver liggen die immers niet uit elkaar”, klinkt het. De panden liggen beiden op het domein van Windsor. “Dat is een kleiner huis, dat minder verbruikt, en minder in het oog springt.”

Andrew is echter absoluut geen voorstander van dat idee. Hoewel hij al jaren het zwarte schaap van de familie is - omdat hij beschuldigd wordt van het verkrachten van een minderjarige - blijft hij vasthouden aan zijn oude status. Hij wist kost wat kost zijn oude functie bij The Firm terug.

“Hij gaat nergens heen, als het van hem afhangt”, zo zeggen de insiders. “Hij zal zich blijven verzetten. Charles trekt in twijfel of Andrew de fondsen wel heeft om de villa te onderhouden, maar de prins verzekerde hem ervan dat dat wel zo is. Hij stelde ook voor om terug een rol op te nemen op vlak van familiezaken. Eén van de landgoeden beheren, bijvoorbeeld. Maar hij en Charles hebben compleet contrasterende ideeën over wat Andrews rol in de familie moet zijn.”

Bovendien wil Charles zuiniger overkomen als monarch. “Een hoop leegstaande panden hebben in tijdens van crisis, is geen goede look voor een royal. Hij probeert dus om de meest relevante, kleine panden te gebruiken.”

Harry en Meghan waren er niet van op de hoogte dat ze uit huis gezet werden om plaats te maken voor Andrew, aldus Omid Scobie, royalty-auteur en een goede vriend van Markle. “Ze vinden het erg jammer dat ze hun woning kwijt zijn. Het was de laatste plaats in het VK die ze nog veilig vonden voor hen en hun kinderen, gezien Harry geen politiebeveiliging meer krijgt in het land.”

