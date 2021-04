Prins Andrew is alweer wat verantwoordelijkheid kwijt: “Charles neemt het van hem over”

Andrew had gehoopt op verlossing na de begrafenis van Philip, waar hij zich erg emotioneel en nederig opstelde voor de camera’s. Hij hoopte dat het publiek opnieuw meer sympathie voor hem zou krijgen na de dood van zijn vader, maar de prins is eraan voor de moeite. Zijn oudere broer, prins Charles, heeft hem nog maar eens duidelijk gemaakt dat hij zijn positie in The Firm (het collectief van werkende royals) nooit meer terug zal krijgen.

Andrew is namelijk al jaar en dag de beschermheer van het Royal Philharmonic Orchestra, het Britse symfonie-orkest dat ook steevast wordt uitgenodigd voor belangrijke vieringen van het koningshuis. Dat patronage is hem nu afgenomen en doorgegeven aan Charles. In feite mocht Andrew zich sinds zijn aftreding eind 2019 al geen beschermheer van het orkest meer noemen, maar de man had verwacht dat hij al zijn verantwoordelijkheden op termijn terug zou krijgen. Door de officiële overname door Charles is daar nu geen sprake meer van. Een zware klap voor Andrew, die graag zijn oude leventje weer terugwil.

Het orkest zelf is echter blij met de ‘upgrade’: “We zijn enorm verheugd om Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Charles, de Prince of Wales, aan te kondigen als onze nieuwe beschermheer”, schrijven ze op Twitter. “En dat vlak voor ons 75ste jubileum van deze herfst.”

(Lees verder onder tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Charles slaat terug

De overname sluit aan bij Charles’ plan om de officiële koninklijke familie klein te houden, om zo belastingsgeld te besparen. Alleen hijzelf, zijn vrouw Camilla, zijn zoon William en diens vrouw Kate Middleton, en Charles’ kleinkinderen George, Charlotte en Louis zouden nog deel mogen uitmaken vande toekomstige Firm. Prins Andrew, prins Edward en zijn vrouw Sophie, en prinses Anne zouden buiten de selectie vallen. Zij zouden dan op zoek moeten gaan naar andere betalende jobs.

“Het is een project waar hij al langer mee in zijn hoofd zit”, menen paleismedewerkers. “Maar nu is het tijd om actie te ondernemen, zeker nu de populariteit van het koningshuis daalt. Hij hoopt op deze manier weer op een goed blaadje te komen staan bij de bevolking.”

Eigen bedrijf

Prins Andrew heeft intussen een bedrijf opgericht met Harry Keogh, een voormalige bankier die in opspraak kwam na beschuldigingen over aanranding. De investeringsfirma, die in juni vorig jaar in het leven werd geroepen, kreeg de naam Lincelles, vernoemd naar een strijd in de 18de eeuw waarin de Duke of York de Engelsen aanvoerde tegen de Fransen. Het privébedrijf zou niet verplicht zijn om inkomsten en andere info over hun financiën te delen met het publiek. Andrew en Harry Keogh zijn al lang met elkaar bevriend. Die laatste was dan ook te gast op het huwelijk van Andrews dochter Eugenie, in 2018.

Sinds die tijd zijn beide mannen in opspraak gekomen wegens beschuldigingen rond seksueel geweld. Andrew wordt door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting, en de dames in kwestie beweren ook dat hij betrokken is bij het Epstein-schandaal. Om die reden besliste prins Charles dat hij geen recht meer had op een positie als senior royal. Hij werd verplicht om uit The Firm te stappen. Keogh werd dan weer beschuldigd door enkele jonge vrouwen die in dienst waren bij de Coutts bank, waar hij een hoge functie had.

Door samen een investeringsbedrijfje te beginnen, hopen zowel Andrew als Harry opnieuw wat fondsen te verwerven.

LEES OOK