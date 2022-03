Prins Andrew in nauwe financiële schoentjes: “Hij wordt onderhouden door zijn ex-vrouw”

Royalty Ondanks vertrek naar Amerika: waarom prins Harry Frogmore Cottage in Windsor blijft huren

Prins Harry (37) zal de huurovereenkomst voor zijn voormalige woning Frogmore Cottage in Windsor verlengen. The Telegraph schrijft dat de in Los Angeles wonende prins dat doet omdat hij alleen met een woonadres in Groot-Brittannië zijn officiële taak als adviseur en tijdelijke vervanger van zijn grootmoeder Elizabeth kan blijven vervullen.

