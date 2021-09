Prins Andrew in crisisoverleg met royals na eerste hoorzitting: “Ze hadden nooit verwacht dat het zover zou komen”

Royalty Prins Charles onthult laatste gesprek met prins Philip voor zijn overlijden

14:15 In de nieuwe documentaire ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’ is te zien wat wellicht het laatste gesprek tussen prins Charles en zijn in april overleden vader prins Philip was. De laatste conversatie vond plaats over de telefoon en ging over het feest dat zou gehouden worden om de 100ste verjaardag van prins Philip te vieren in juni.