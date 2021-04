Prins Andrew hoopt op verlossing na dood prins Philip: “Hij wil opnieuw onder de mensen komen”

De Britten zijn in diepe rouw na het overlijden van prins Philip, die in juni dit jaar 100 oud zou zijn geworden. In plaats daarvan wordt hij deze zaterdag begraven in St. George’s Chapel. Ontroostbaar is niet alleen het Britse volk, maar zeker ook de koninklijke familie. Stuk voor stuk (voorlopig op de Queen na) reageerden zij de afgelopen dagen op het spijtige nieuws. De eerste reacties kwamen van zijn kinderen: Charles, Anne, Edward én Andrew.

Prins Andrew is al meer dan een jaar amper nog in het openbaar gezien, maar vorige week verscheen hij in het nieuws om een emotionele reactie op het overlijden van zijn vader te delen. “Zijn overlijden laat een enorme leegte bij mijn moeder achter”, vertelde de hertog van York zondag tegen Britse media na afloop van een kerkdienst op het terrein van de Royal Lodge in Windsor. “We ervaren allemaal een groot verlies, maar tegelijkertijd zijn alle eerbetonen prachtig. Prins Philip was een bijzondere man, ik hield van hem.” Omdat Elizabeth volgens de prins een leegte voelt nu Philip er niet meer is, steunen hij en zijn broers en zus hun moeder. “We ontfermen ons over haar zodat ze alles krijgt dat ze nodig heeft.”

Grote verrassing

Een typische reactie die je onder normale omstandigheden zou verwachten van het vermeende ‘favoriete kind’ van de koningin. Maar hoewel Elizabeth en Andrew erg close zijn, zoeken royaltywatchers nog een andere verklaring achter zijn statement. “Hij hoopt na de begrafenis van Philip terug een prominente rol te kunnen opnemen als senior royal”, aldus Dan Wootton in de Daily Mail. “Hij werd sinds november 2019 zo goed als verbannen van het publieke leven, tot hij vorige week plots een speech gaf voor de camera’s. Een grote verrassing van royaltykenners. Hij had namelijk, net zoals zijn zus Anne, een geschreven statement uit kunnen sturen. Maar nee, hij reageerde op tv om zijn ‘verbeterde zelf’ te laten zien. Ik heb van insiders binnen het paleis gehoord dat Andrew hoopt dat het publiek meer sympathie voor hem zal krijgen nu hij zijn vader verloren heeft. Hij zal dan ook te zien zijn tijdens de begrafenis, die zaterdag wereldwijd wordt uitgezonden. Rouwend, naast de rest van zijn familie: als één front. Na die dag hoopt hij dan ook zijn rol als senior royal weer op te nemen. Hij staat erop om een prominente rol op zich te nemen tijdens het organiseren van de plechtigheid. Als favoriete zoon van de Queen is hij ook niet van haar zijde weg te slaan, nu ze haar echtgenoot verloren heeft.”

“Niet alle koninklijke adviseurs zijn te vinden voor zijn plan”, gaat Wootton verder. “Hoewel iedereen het eens is dat Andrew het recht heeft om samen met de rest van de familie aanwezig te zijn op de begrafenis van zijn vader, vinden ze dat geen springplank naar ‘hoe het vroeger was’. Andrew is nog steeds een controversieel figuur. Verschillende vrouwen beschuldigen hem van verkrachting. Zelfs van pedofilie. Hoewel hij zich er nooit publiekelijk over zal uitlaten, gaat prins Charles - de troonopvolger - akkoord met die adviseurs. Hij was het ook die Andrew meer dan een jaar geleden uit The Firm heeft gezet. Wat hem betreft hoeft Andrew voor het eerst niet meer op dat beroemde balkon van Buckingham Palace te staan om naar de mensen te zwaaien.”

Tegen beter weten in

“In zijn hart gelooft hij dat tijd alle wonden heelt”, zo hoorde Wootton naar eigen zeggen van de paleismedewerkers. “Hij is ervan overtuigd dat hij ooit weer zijn normale leven kan hervatten.” Maar er blijft hem een donkere wolk boven het hoofd hangen. Ghislaine Maxwell, de rechterhand van Jeffrey Epstein, moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen. Hoewel Andrew zelf niet is opgeroepen als getuige, zal Virginia Giuffre wel op die stoel plaatsnemen. Zij is het die Andrew ervan beschuldigd dat hij haar verkrachtte toen ze nog minderjarig was. Epstein en Maxwell zouden haar als ‘seksslaaf’ aan de prins hebben doorgespeeld. Daarover getuigde ze al in een ophefmakende BBC-reportage. “Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat Andrew na zijn tijdelijke terugkeer in de spotlights, daar ook zal blijven”, besluit Wootton.

