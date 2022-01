Prins Andrew heeft seksueel misbruik van Virginia Giuffre formeel ontkend en eist juryrechtspraak

De hertog van York ontkent de beschuldigingen al langer, maar ondertussen heeft de zoon van koningin Elizabeth zijn standpunt officieel bevestigd. Giuffre beschuldigt prins Andrew er op haar beurt van dat hij haar verschillende keren heeft misbruikt terwijl ze minderjarig was. Volgens Virginia werd ze door de veroordeelde zedendelinquent en steenrijke zakenman Jeffrey Epstein, die inmiddels overleden is, “uitgeleend” aan de prins.

Juryrechtspraak

De Britse royal eist ondertussen ook een juryrechtspraak in de misbruikzaak die Virginia Giuffre tegen hem heeft aangespannen. Eerder stelden de advocaten van Andrew al dat Giuffre mogelijk last heeft van “verkeerde herinneringen”. Over een deel van de punten in de aanklacht zegt Andrew echter over onvoldoende informatie te beschikken om ze te bekennen of te ontkennen. De Britse prins geeft wel toe dat bevriend was met Jeffrey Epstein, maar volgens de hertog van York klopt het niet dat hij regelmatig te gast was in één van de verblijven van de steenrijke zakenman. Naar eigen zeggen was hij ook nooit goed bevriend met Ghislaine Maxwell.

In het juridische document, dat in totaal elf pagina’s telt, verwerpt Andrew ook het feit dat Giuffre woonachtig is in de Amerikaanse staat Colorado. Volgens de Britse prins is de vrouw “geen inwoner van de Verenigde Staten”. De advocaten van Andrew willen dan ook dat de zaak van Giuffre afgewezen wordt door de rechter. Volgens de raadsmannen van de Britse royal heeft Virginia niet het recht om een rechtszaak aan te spannen in New York. Zowel Virginia als Andrew zijn volgens de ingediende documenten namelijk geen officiële inwoners van de VS. Andrew Brettler, de advocaat van de prins, is dan ook van mening dat de zaak geseponeerd moet worden. Hij stelt onder meer dat “de klacht van Giuffre afgewezen moet worden omdat de rechtbank van New York niet bevoegd is om een uitspraak te doen over de zaak. De officiële woonplaats van Virginia is namelijk nog steeds Australië en niet de Amerikaanse staat Colorado”.

Nog een argument van het juridische team van Andrew is de zogenoemde deal die Guiffre in 2009 heeft getekend met Epstein. Daarin zei de vrouw dat ze in de toekomst “geen andere potentiële beklaagden” zou vervolgen.

Geen minnelijke schikking

Dat prins Andrew nu een juryrechtspraak eist, wil wel zeggen dat een eventuele schikking niet langer op tafel ligt. Eerder raakte wel al bekend dat Virginia Giuffre daar sowieso minder voor te vinden was. Giuffre wil namelijk een verontschuldiging van de prins. “Ze wil gerechtigheid”, aldus haar advocaat. Een minnelijke schikking was echt ook voor de Britse prins nadelig, want door zich te excuseren, geeft hij toe dat hij eigenlijk schuldig is. Een andere optie voor de zoon van koningin Elizabeth was om de hele zaak te negeren. Alleen had ook die mogelijkheid een nadelig resultaat voor de hertog van York. Wanneer Andrew niet zou komen opdagen, wil dat namelijk zeggen dat hij de zaak automatisch verliest.

De zaak, die mogelijk al in het najaar begint, heeft al grote gevolgen gehad voor de prins. Eerder deze maand raakte bekend dat hij zowel zijn militaire titels als eretitels moet inleveren.

LEES OOK: