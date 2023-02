Prins Andrew dreigt uit Royal Lodge gezet te worden, koning Charles springt in de bres

Royalty “We hebben hem gepest en bespot”: Deense prins Henrik wordt vijf jaar na z’n dood eindelijk begrepen

De Deense koningin Margrethe (82) heeft een zeldzaam interview gegeven. Tijdens het gesprek vertelt ze onder meer over haar plichten als vorstin, maar ook over haar echtgenoot prins Henrik, die in 2018 overleed. “Ik had beter moeten beseffen hoe moeilijk het was”, zegt de vorstin over zijn situatie, echter zonder spijt uit te drukken. Al krijgt de man die nooit koning mocht worden en weigerde om naast zijn vrouw begraven te worden zo toch eindelijk wat begrip en eerherstel.