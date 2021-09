Prins Andrew doet er alles aan om proces te ontlopen: “Advocaten wijzen op procedurefout”

RoyaltyDe Britse prins Andrew (61) is wel degelijk gedagvaard in het proces tegen Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigt van kindermisbruik en verkrachting. De officiële papieren werden aanvaard door een beveiligingsagent in zijn woonplaats in Windsor. Advocaten van de prins doen er intussen alles aan om Andrew alsnog een proces te besparen. “Ze hopen nog steeds dat de zaak verworpen zal worden.”

Advocaat David Boies zei dat er herhaaldelijk is geprobeerd om Andrew te dagvaarden namens zijn cliënt Giuffre. Er zouden medewerkers naar het huis van de prins zijn gegaan, maar die weigerde volgens Britse media ze binnen te laten. Gezien Andrew beschermd wordt door een vreemde wet waardoor hij niet zomaar op een landgoed van de Queen gearresteerd of gedagvaard kan worden, dacht hij zich in zijn eigen huis te verschuilen. Uit rechtbankdocumenten bleek echter dat de dagvaarding op 27 augustus alsnog bij hem thuis in Windsor is afgeleverd.

De advocaten van Andrew menen echter dat de dagvaarding “niet op de juiste manier werd ingediend” en zijn daarom van plan om de eerste hoorzitting in New York te boycotten. Volgens diezelfde advocaten zou de zaak ongeldig zijn vanwege een procedurefout. Virginia zou in 2009 een vertrouwelijke schikking hebben getekend in Florida, waardoor het haar vandaag niet meer is toegestaan om Andrew zomaar aan te klagen. Of ze ook gelijk hebben, zal maandag blijken.

Boies en de andere advocaten van Virginia hebben al laten optekenen dat ze zich zullen verzetten tegen die zet van Andrews team. “Er is geen enkel bewijs dat het contract dat ze doen tekende in verband met Epstein, ook maar iets met Andrew te maken had. Hij wordt niet beschermd door die schikking."

Te veel tegenwerking

De vertegenwoordigers van Giuffre vinden het opvallend dat een man die beweert onschuldig te zijn zoveel moeite doet om niét gedagvaard te worden. “Hij hield zich dagenlang schuil in zijn eigen huis in Windsor, om daarna te vluchten naar Balmoral in Schotland, waar zijn moeder de Queen momenteel verblijft. Telkens wanneer er iemand aan zijn deur arriveerde om hem te dagvaarden, werden zij weggestuurd door politieagenten die letterlijk hebben gezegd dat de specifieke instructies hadden om niemand binnen te laten die Andrew rechtbankdocumenten probeerde te geven. Uiteindelijk werd ons beloofd dat de papieren aan hem zouden worden doorgegeven door één van de beveiligingsagenten. Daarnaast hebben we hem en het paleis verschillende mails gestuurd om hem op de hoogte te brengen. We zijn wettelijk in orde: volgens de wet is Andrew nu officieel gedagvaard.”

Op maandag 13 september komt de zaak voor het eerst voor, en zal de rechter moeten beslissen of ze al dan niet verworpen wordt. De kans de Andrew aanwezig is, is zeer miniem. Gezien het momenteel om een civiele zaak gaat, kan Andrew niet uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten.

