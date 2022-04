Prins Andrew deelt berichten via Instagram van Sarah Ferguson (maar die worden meteen weer gewist)

RoyaltyDe Britse prins Andrew (62) wilde afgelopen weekend stilstaan bij zijn tijd als militair tijdens de Falklandoorlog. De zoon van Queen Elizabeth (95) deed dat via foto’s en een persoonlijke boodschap die hij via het Instagramprofiel van zijn ex-vrouw Sarah Ferguson (62) deelde. De beelden waren echter even snel verdwenen als ze verschenen waren.

Via het account van ‘Fergie’ werd onder meer een zwart-witfoto gedeeld van prins Andrew in uniform, waarop hij breed lachend en met zijn armen over elkaar de camera inkijkt. “Ik dacht terug aan de dag waarop een jongeman ten strijde ging, vol met bravoure. Ik keerde terug als een veranderd man”, schreef Andrew bij de foto. Tijdens de Falklandoorlog - die duurde van 2 april 1982 tot en met 14 juni dat jaar - vochten het Verenigd Koninkrijk en Argentinië om de Falklandeilanden bij Zuid-Amerika.

De Britse royal liet naar eigen zeggen “kinderlijke dingen en valse bravoure” achter en keerde terug als een man met “volledige kennis van menselijke kwetsbaarheid en lijden”. “Mijn terugblik doet me nog harder denken aan en bidden voor diegenen die vandaag de dag in conflict verkeren.” Andrew stelde verder dat hij kan zeggen dat zijn korte tijd in de oorlog hem geleerd heeft dat “oorlog het onvermogen is om vrede te bewaren”. “Oorlog is het falen van menselijk oordelen”, schreef hij. “Oorlog is het niet kunnen erkennen dat we elkaars verschillende standpunten moeten kunnen begrijpen, of we het daar nou wel of niet mee eens zijn.”

Bericht verdwenen

De beelden werden enkele uren later echter alweer verwijderd, zonder dat daar een officiële verklaring voor kwam. Het is ook niet bekend of Sarah Ferguson betrokken was bij het opstellen van de boodschap die haar ex-man wilde delen. Sinds Andrew aanwezig was bij de herdenkingsdienst van zijn vader, suggereren Britse royaltyexperten dat de prins vastberaden zou zijn om zijn ‘koninklijke comeback’ te maken, nu de rechtszaak met Virginia Giuffre (38) - die hem beschuldigde van seksueel misbruik - definitief van de baan is.

Iets waar de experten echter aan twijfelen: “Er is geen enkele kans dat hij toelating zou krijgen om weer aan het werk te gaan voor het hof”, klinkt het onder hen. “Het is zelfs onmogelijk dat hij ooit terugkeert naar de ‘eerste rij’ om taken uit te voeren, hij zal altijd aan de zijlijn blijven staan. En hoe Andrew zijn eigen toekomst ook ziet, hij mag niet de illusie hebben dat die mening niet gedeeld wordt door de mensen die daadwerkelijk de beslissingen nemen.”

