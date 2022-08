“Prins Andrew betaalde geen 12 miljoen pond in schikking met Virginia Giuffre”

Een half jaar geleden trof de Britse prins Andrew een schikking met Virginia Giuffre, de jonge vrouw die hem van verkrachting en seksueel misbruik beschuldigde. Toen werd beweerd dat hij er 12 miljoen pond voor over had om de zaak te laten verdwijnen, maar bronnen vertellen nu dat dat niet zo is. “Er werd gedacht dat Virginia een schikking van 12 miljoen pond had gekregen van Andrew, maar dat klopt niet”, klinkt het in ‘The Sun’. “Het was een pak minder dan dat, rond de 3 miljoen pond. Ongetwijfeld zal dat de voorwaarden waar ze mee had ingestemd, beïnvloed hebben.”

De bron vermoedt namelijk dat dat ‘lage’ bedrag de reden is waarom Virginia geen geheimhoudingsovereenkomst hoefde te tekenen. De vrouw zou wel degelijk een boek gaan schrijven over haar wedervaren met Jeffrey Epstein en prins Andrew.

Ontkenning

Virginia Giuffre klaagde de Britse prins vorig jaar officieel aan wegens seksueel misbruik. De vrouw - intussen 38 - zei drie keer aangerand te zijn door de zoon van de Queen, toen ze amper zeventien was. Andrew kwam naar verluidt in contact met Giuffre via het misbruiknetwerk van de intussen overleden miljardair Jeffrey Epstein en z’n handlangster Ghislaine Maxwell. Die laatste is door een andere rechtbank in de VS schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor seks. Een rechtszaak in de Verenigde Staten over het vermeende misbruik door Andrew zou later dit jaar plaatsvinden. Indien de royal die zaak zou verliezen, dreigde hij een schadevergoeding van vijf miljoen euro te moeten betalen. De prins zelf bleef al die tijd alle beschuldigingen ontkennen en dat doet hij nu nog steeds.

“Het is bekend dat Jeffrey Epstein jarenlang talloze jonge meisjes heeft verhandeld”, was te lezen in een statement in de rechtbankdocumenten. “Prins Andrew betreurt z’n associatie met Epstein en prijst de moed van mevrouw Giuffre om voor zichzelf op te komen. Hij belooft z’n spijt te tonen voor z’n associatie met de miljardair door de strijd tegen sekshandel en de slachtoffers ervan te ondersteunen. Andrew heeft nooit als doel gehad om de reputatie van Giuffre te besmeuren. Hij accepteert dat ze heeft geleden als slachtoffer van seksueel misbruik en door verschillende publiekelijke aanvallen.”

