“Prins Andrew aangeklaagd vanwege misbruik minderjarige twintig jaar geleden”

Nu beruchte ranch van Epstein te koop staat voor 23,3 miljoen euro: deze gruwel speelde zich af op zijn domeinen

13 juli Een domein van de in augustus 2019 overleden miljardair Jeffrey Epstein staat te koop. Het gaat om zijn zogenoemde ‘Zorro Ranch’, een groot landgoed in de Amerikaanse staat New Mexico. Het terrein omvat meer dan 7.500 hectare, telt talloze gebouwen en voorzieningen en staat te koop voor ruim 23,3 miljoen euro. Al valt het nog af te wachten of er geïnteresseerden zijn voor een pand met zo’n duister verleden. Want net als op zijn andere domeinen vielen slachtoffers en getuigen van de ene gruwelijke verbazing in de andere. “Zijn seksuele verlangens zaten zo diep dat Jeffrey 24/7 omringd wilde worden door perverse spullen.”